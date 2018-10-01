السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

قال مسؤول بصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن تعليق خطة بقيمة 200 مليار دولار مع مجموعة سوفت بنك لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنطقة "غير صحيح".



وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن صندوق الاستثمارات العامة: "لا يزال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".