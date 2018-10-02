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رياضة

حتحوت: مباراة الإنتاج الحربي الفرصة الأخيرة لمتولي في إنبي.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي
محمد رشاد
تسود حالة من الاستياء داخل أرجاء نادي إنبي بعد تعادل الفريق البترولي سلبيًا أمام حرس الحدود في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت.

وقال الإعلامي «هاني حتحوت» عبر برنامج «الماتش» على شاشة «صدى البلد» :إن إدارة الكرة بنادي إنبي تشعر بحالة من الاستياء بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادة المدرب خالد متولي والذي ستكون مباراة الإنتاج الحربي الجمعة المقبلة هي الفرصة الأخيرة له.

ويعد الثنائي ضياء السيد وأسامة عرابي أبرز الأسماء المطروحة على طاولة مجلس إدارة النادي.

ولعب إنبي 8 مباريات حقق خلالهم 10 نقاط فقط احتل بهم المركز العاشر بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسارة 4 آخرين.

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