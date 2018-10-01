حسب الله: النواب لديهم القدرة على صياغة قوانين تليق بالشعب المصري

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي هو تمثيل حقيقي للشعب المصري، واختيار شفاف وواضح للشعب المصري.



وأضاف "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن أعضاء مجلس النواب الحالي لديهم القدرة على صياغة قوانين تليق بالشعب المصري.



وأشار إلي أن هناك أكثر من 25 ورشة بمجلس النواب معنيين بصناعة القوانين، لافتا إلي أنه لا يتم مناقشة مفردات القانون فقط، بل يتم مناقشة مفردات وصياغة القانون في إطار واقع عملي.



وأكمل: «معظم اللجان حينما نتصدي لمناقشة أي قانون بنعمل حاجة اسمها الحوار المجتمعي، وبنجيب مختصين ومتصلين بهذا القانون».

