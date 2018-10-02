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محافظات

محو الأمية والاستخدام الآمن للإنترنت في قافلة تربوية بجامعة المنوفية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
محمد امين
تناولت قافلة تربوية في كلية التربية بجامعة المنوفية، الاستخدام الآمن للإنترنت، ودور مركز تعليم الكبار ومحو الأمية، في توعية المواطنين، بضرورة التعلم، بقرية جروان بمدينة الباجور، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس لكلية التربية.

حيث تحدثت الدكتورة فتيحة أحمد، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب عن أن استخدامات شبكة الإنترنت من حيث الفوائد المعلوماتية التي يمكن من خلالها الحصول على العديد من المعلومات في مجالات متعددة.

وحذرت أيضا من الأضرار التي قد تأتي من وراء الاستخدام الغير آمن ومنها الإدمان للإنترنت أصبح مصدرا لقتل الوقت وهو ما لا يقل تأثيرًا يقل عن تأثير العقاقير على صحة الإنسان.

وتابعت: كما أن هناك مشكلات أخرى كاختراق معلومات شخصية لأشخاص معينين، وعن أفراد عائلاتهم واستخدام هذه المعلومات بطرق غير مشروعة، كما أصبح بإمكان المجرمين أن يمارسوا أعمالهم الجرمية من خلال مواقع الويب دون الخوف من أي رقابة.

كما تناولت الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية دور الجامعة فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار وما يقدمه مركز تعليم الكبار من خدمات للمجتمع بالمحافظة وإن محو الأمية لا يقتصر عند محو الأمية الأبجدية إنما يعني أيضا محو الأمية التكنولوجية واستخدام الإنترنت بشكل آمن.

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