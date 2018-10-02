نضال الشافعى يبدأ تصوير فيلم زنزانة 7 فى 6 أكتوبر

يبدأ اليوم الفنان نضال الشافعى تصوير دوره فى فيلم "زنزانة 7 " بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.



الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته علا غانم، مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.



يذكر أن آخر أفلام نضال الشافعى "عمر الأزرق" الذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته هبة عبد العزيز، وأحمد منير، ومحمد سليمان، وياسر على ماهر، وزكى فطين عبد الوهاب، وعلا رامى، ومجدى إدريس، ومراد فكرى وتدور حول عالم المخدرات وأصناف الإدمان الجديدة التى بدأت فى غزو السوق المصرى.