مصطفى قمر يشارك فى فيلم مصرى مغربى

قرر الفنان مصطفى قمر العودة الى الساحة السينمائية من خلال فيلم مصرى مغربى لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن وهو من تأليف فتحى الجندى ويشارك فى بطولته هنا الزاهد.



وتحاول الشركة المنتجة فى الفترة الحالية اختيار باقى أبطال الفيلم الذى يجمع بين عدد من المصريين و نجوم المغرب.



يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر هو فيلم "فين قلبى" الذى عرض فى 2016 ولم يحقق العمل النجاح المرجو منه فى السينما.

