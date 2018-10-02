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فن

عاصى الحلانى فى جولة غنائية بأوروبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يستعد المطرب عاصى الحلانى فى الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية فى بعض الدول الأوروبية ويبدأ جولته فى تورونتو يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويطير عاصى بعدها إلى مونتريال حيث يقدم حفلا يوم 18 أكتوبر الحالى ويسافر بعدها إلى وندسور وادموند فى 23 و24 أكتوبر على أن يختتم حفلاته فى كندا بشهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن عاصى الحلانى انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع نجله الوليد كأول تجربة له فى عالم الغناء.

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