رئيس جامعة الأزهر ونائبه يتفقدان مدينة الطلاب

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.





وزار كافيتريا المدينة واطلع على تواريخ الصلاحية للمعلبات الغذائية، مشددًا على ضرورة أن تكون الأسعار في متناول الطلاب.





وتحاور "المحرصاوي"، مع الطلاب للاطمئنان علي الانتهاء من التسكين، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مواعيد بدء التغذية.





وتحاور مع أبنائه الطلاب بمختلف كليات الجامعة حول تجربة بدء الجامعة فى تطبيق الكتاب الالكتروني، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل تطبيق تلك التجربة فى كليتى اللغات والترجمة والهندسة، بجانب تطبيق نظام الكتاب الموحد على جميع كليات الجامعة والاقسام المناظرة، مع مراعاة أن يكون هناك علاقة بين المقرر الدراسي والتخصص، فمثلًا طلاب كليات الطب يدرسون نقل الأعضاء وبنوك الامشاج والحقن المجهرى، وتأجير الأرحام، وبالنسبة لطلاب التجارة فيدرسون مقررات فوائد البنوك، وشهادات التأمين.





كان فى استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحمد شعلان مدير عام المدن الجامعية بجامعة الازهر. والعميد طارق بغدادى مدير أمن المنشآت بالجامعة.