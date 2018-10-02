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حوادث

قميص نوم وميك آب وراء سرقة خزينة مطعم شهير بالدقي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
المتهمين بسرقة مطعمم
المتهمين بسرقة مطعمم شهير
ندى حمودة - أحمد مهدي
أيام وليالى طويلة قضاها العامل فى مطعم شهير بالدقى في التفكير لحل ازمته المالية وتوصل أخيرا الي حيلة شيطانية للحصول على المال فقد هداه شيطانه إلى أن قفل خزينة المطعم "معطلة ولا يتم إغلاقها" وفي جلسة "انس" مع أصدقائه علي احد مقاهي منطقة صفط اللبن طرح فكرته الشيطانية التي لاقت ترحيبا من اصدقائه وبدا العقل المدبر في وضع اسس تنفيذها، ولعل اقوي دافع وراء سرقة خزينة المطعم كان شراء قميص نوم وميك آب لخطيبته كهدية.

تفاصيل الجريمة كشفتها الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، حيث بدأت التحريات في فحص العاملين بالمطعم، والمفرج عنهم حديثا، ومرتكبي الوقائع المماثلة بالمنطقة، وكاميرات المراقبة حتي تبين ان وراء الواقعة أحد العاملين بالمطعم ويدعي مصطفي م، وأنه أتفق مع ثلاثة من أصدقائه علي تنفيذ جريمتهم.

ويوم الجريمة، ترك المتهم الرئيسي لهم شباك الباب الجانبي مفتوحا حتي يتمكنوا من الدخول عن طريقه، وعلي الفور نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، وأعترفوا بقيامهم بالاتفاق مع المتهم الاول لسرقة 38 ألف جنيه من خزينة المطعم بسبب عطل فني بها.

وأشارت تحريات المباحث التى أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بالمحل استعان بثلاثة من أصدقائه، وقاموا بسرقة خزينة المحل عقب إغلاقه واستولوا على مبلغ 38 ألف جنيه حصيلة اليوم.

وأوضحت التحريات التى جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، أنه بمجرد تلقى البلاغ من مدير المطعم، باكتشاف سرقة الخزينة من فرع المطعم بشارع مصدق تم تشكيل فريق بحث وتحر، وفحص العاملين بالمطعم، وتوصلت التحريات إلى أن أحد العاملين بالمطعم اتفق مع ثلاثة من أصدقائه، وسرقوا حصيلة يوم عمل بالمطعم تقدر قيمتها بـ38 ألف جنيه.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي والرائد حسام العباسي معاون المباحث من ضبطهم، بعد استئذان النيابة العامة، وسجلت القوات اعترافات المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الدقي للتحقيق.

وبإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة أمر بعرض المتهمين علي النيابة العامة.

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