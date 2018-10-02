ريهام حجاج توشك على الانتهاء من تصوير كارمن

قاربت الفنانة ريهام حجاج على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "كارمن" الذى من المقرر أن يعرض أولى حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى القنوات الفضائية.



وتجسد ريهام فى العمل شخصية فتاة تعمل مذيعة بإحدى محطات الراديو وتستقبل مكالمات من المستمعين حول مشاكلهم العاطفية وأيضًا مشاكل الأزواج وتنصحهم ببعض الأمور، فى نفس الوقت تعمل فى إحدى الشركات وذلك يجعلها تغير من اسمها وشكلها لتكون فتاة أخرى تمامًا وتمر بالعديد من المواقف فى حياتها التى تجعلها تغير العديد من الأمور.



مسلسل "كارمن" ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى.