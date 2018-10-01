المحرصاوي: تطبيق الكتاب الإلكتروني في كليتي اللغات والترجمة والهندسة

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، في زيارة مفاجئة، المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، يرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وزار رئيس الجامعة كافتيريا المدينة واطلع على تواريخ الصلاحية للمعلبات الغذائية، مشددًا على ضرورة أن تكون الأسعار في متناول الطلاب.





وتحاور رئيس الجامعة، مع الطلاب للاطمئنان على الانتهاء من التسكين، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مواعيد بدء التغذية.



