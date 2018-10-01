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المحرصاوي: تطبيق الكتاب الإلكتروني في كليتي اللغات والترجمة والهندسة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، في زيارة مفاجئة، المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، يرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وزار رئيس الجامعة كافتيريا المدينة واطلع على تواريخ الصلاحية للمعلبات الغذائية، مشددًا على ضرورة أن تكون الأسعار في متناول الطلاب.

وتحاور رئيس الجامعة، مع الطلاب للاطمئنان على الانتهاء من التسكين، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مواعيد بدء التغذية.

وأشار إلى أنه تم تطبيق الكتاب الإلكترونى فى كليتى اللغات والترجمة والهندسة، هذا بجانب تطبيق نظام الكتاب الموحد على جميع كليات الجامعة والأقسام المناظرة، مع مراعاة أن يكون هناك علاقة بين المقرر الدراسي والتخصص، فمثلا طلاب كليات الطب يدرسون نقل الأعضاء وبنوك الأمشاج والحقن المجهرى، وتأجير الأرحام، وبالنسبة لطلاب التجارة فيدرسون مقررات فوائد البنوك، وشهادات التأمين.
المحرصاوي: تطبيق الكتاب الإلكتروني في كليتي اللغات والترجمة والهندسة
المحرصاوي: تطبيق الكتاب الإلكتروني في كليتي اللغات والترجمة والهندسة
المحرصاوي: تطبيق الكتاب الإلكتروني في كليتي اللغات والترجمة والهندسة

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