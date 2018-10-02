30 صورة من ندوة التربية المتحفية والتواصل المجتمعي بآثار جامعة القاهرة

نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة ندوة علمية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان رئيس الجامعة،بعنوان"التربية المتحفية والتواصل المجتمعى"، في قاعة المؤتمرات بالكلية،بحضور الدكتورة هبة مصطفي كمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا،ود. جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار



ترأس الندوة الدكتور أسامة طلعت عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،وناقشت نشأة وتطور المتاحف عبر العصور،وألقت الضوء علي نشأة التربية المتحفية وتطورها،وممارسات التربية المتحفية فى المتاحف العالمية،ودور الإعلام فى الثقافية والتربية المتحفية،والأمن المتحفى



وشارك في الندوة عدد من علماء وأساتذة الأثار،حيث تناولوا في محاضراتهم أهمية التربية المتحفية ودور الإعلام في نشر الوعي بالمتاحف وأنها ليست مجرد أماكن لحفظ الأحجار فقط،ودور المتاحف في تحقيق التواصل المجتمعي بإتباع طرق إبداعية وإبتكارية حديثة،ودور الصحافة المدرسية في تنمية الوعي الأثري لدي الطلاب.



من جانبه قال أ.د. جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ان المتاحف تعد من أهم المؤسسات الثقافية،والتى من خلالها يتم التعرف على الموروث الثقافى للشعوب والعادات والتقاليد،فضلا على رسالتها التربوية والتعليمية والتثقيفية إلى جانب دورها فى تنمية روح الإنتماء للوطن.



وتابع عميد الكلية:تعد ندوة التربية المتحفية من الندوات الهامة خاصة إذا أخذنا فى الإعتبار وجود الكم الكبير من المتاحف التابع للوزارات المختلفة كما تتنوع تلك المتاحف فمنها الأثرى والعلمى والفنى والمخصص للتاريخ الطبيعى وللأطفال وغيرها، موضحا أن المتاحف تلعب دورا هاما وفعالا فى التربية والتعليم،كونها تلعب دورا كبيرا فى بناء الأجيال إذا تم ذلك وفقا للأسس والمعايير التى تم وضعها من قبل المتخصصين فى مجال المتاحف.



وأشار إلي أن المتاحف كتابا لتسجيل إنجازات الشعوب عبر العصور المختلفة فى مختلف المجالات،كما أنها تلعب دورا كبيرا فى تحديد هوية الشعوب ورصد تطورها عبر العصور،ونشر المعرفة وتعميق الإرتباط بالجذور والتراث، وتابع:"بتطبيق الأنشطة المختلفة للتربية المتحفية والتمعين والملاحظة للقطع الأثرية والتراثية يمكن إكتشاف القيم الجمالية والفكرية والتاريخية والحضارية وغيرها،حيث تعد المتاحف وسيلة فعالة للإتصال الجماهيرى"، مضيفا:"تبرز قيمة المتاحف وما تقدمه من برامج مختلفة في كونها وسيلة فعالة لإبداع الأطفال والأجيال المختلفة وتقوى روح الإنتماء للوطن،كما أن المتاحف ببرامجها المختلفة تعد مصدرا هاما للدخل القومى".