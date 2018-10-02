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السيسي يمد يده من جديد لذوي الاحتياجات الخاصة.. بعد تخصيص 2018 عاما لهم.. تكليف وزير الدفاع بإنشاء مركز متخصص.. وتمويل 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.. ونواب: الفترة الحالية الأكثر اهتماما بهم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
  • حقوق البرلمان: فترة حكم الرئيس السيسي الأكثر اهتمامًا بذوي الاحتياجات الخاصة
  • خطأ كتابي يمنع نائب من ذوى الاحتياجات الخاصة حضور افتتاح مدارس التربية الفكرية
  • ونائبة: الرئيس السيسي قدم دعما للطلاب ذوي الإعاقة غير مسبوق

خطوات كبيرة تخطوها الدولة لإظهار اهتمام غير مسبوق بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى مميزات مختلفة، بدأت بتخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، وانتهت بتكليف وزير الدفاع، الفريق أول محمد ذكي، خلال افتتاحه مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، بإنشاء مركز لذوي الاحتياجات، فضلًا عن تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان بالقرارات التى أصدرها الرئيس السيسي، وأكد أن هذه الفترة هي أكثر فترة يتم فيها الاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، معبرين عن آمالهم فى حذو جميع أجهزة الدولة طريقة السيسي فى اهتمامه بتلك الفئة.

بداية، أشاد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أصدرها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه أمر ليس بجديد على الرئيس السيسي.

وقال "الغول"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن فترة حكم الرئيس السيسي، هذه الفترة هي أكثر فترة يتم فيها الاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدليل على ذلك ما أصدره من قرارات اليوم، إضافة إلى تخصيصه عام 2019 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

وناشد وكيل لجنة حقوق الغنسان بالبرلمان، أجهزة الدولة جميعًا أن تحذو حذو الرئيس فى اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، بتخصيص 5% من العمالة لهم، وإن كانت بالقطاع الخاص، إضافة إلى تقليل عدد ساعات العمل لهم.

من جهته، أعرب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدسنورية والتشريعية بالبرلمان، عن أسفه لعدم حضوره مؤتمر الرئيس السيسي لافتتاح مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من الدعوة التى وصلته من قبل مجلس النواب، بعد إهمال من قبل المسؤولين بوزراة التربية والتعليم، بسبب كتابة اسم مختلف عن اسمه "محمد جمال حنفي"، وحمل النائب مسئولية الواقعة لوزير التربية والتعليم.

وقال "حنفي" إن هناك فجوة كبرة بين تعامل الرئيس السيسي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبين جميع أجهزة الدولة، ويتجلى ذلك في إهمال المسئولين حضور أول نائب معين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمثل هذا الحدث المهم، معربًا عن أمله أن تكون هناك سياسة جديدة من جانب الحكومة، تواكب ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة.

وثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قدمها من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما القرارات الأخيرة التي اتخذها فى صالحهم، خلال افتتاحه الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية.

وأضاف "حنفي" أن هناك خطوات متراكمة وقرارات، تؤكد مدى اهتمام الرئيس السيسي بهذه الفئة من توليه الرئاسة، أهمها تخصيصه عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة من صندوق تحيا مصر لهم أيضًا.

وأخيرًا، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن كلمة الرئيس السيسي والقرارات التى أصدرها اليوم فى صالح ذوي الاحتياجات الخاصة، تلقي بظلالها على مدى اهتمامه بهذه الفئة المجتمعية.

وأضافت "هجرس" لـ "صدى البلد"، أن قرارات الرئيس بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ماديًا، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، يجعل وزارة التعليم أمام مسئولية كاملة لتنفيذ كل ما تحتاجه هذه الفئة دون أى مبررات، مشيرةً إلى أن الرئيس بذلك يدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل غير مسبوق.

وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة كبير جدًا، لاسيما وأنه يمثل عبئا على 40% من السكان، إذا كانت نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل 10% من المجتمع.

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