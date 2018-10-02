محمد صبحي في المصري أفندي: قفلت على محمد خير الأوضة

فاجأ الفنان الكبير محمد صبحي، جمهور برنامج «المصري أفندي»، الذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، بجلوسه على مقعد الإعلامي محمد علي خير، ممازحا الجمهور، بقوله: «طبعًا انتوا متفاجئين إني قاعد على كرسي المذيع محمد علي خير، بس كنت قاعد معاه من شوية قبل الهواء، وقمت قافل عليه الأوضة وقررت أطلع بداله».



وأضاف الفنان محمد صبحي، أن اسم برنامج «المصري أفندي»، تم اختياره بعناية شديدة، لأنه يعبر عن الشخصية المصرية القديمة التي كانت نواة للإنسان المصري الحديث.



وكانت المفاجأة الثانية، حينما قدم الفنان محمد صبحي، ضيف حلقته في البرنامج، وهو الإعلامي محمد علي خير، الذي شكر الفنان محمد صبحي على تقديمه للحلقة، وقال: «الكرسي اللي أنت قاعد عليه دا وصلت له بعد شقى سنين، لكن أنت محمد صبحي، فنان أحترمه وأعشقه منذ مسلسل سنبل، وتستحق كل هذا وأكثر».