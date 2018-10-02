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فن

تصوير الجزء الثاني من البيت الكبير منتصف أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتهى المخرج محمد النقلى من معاينة أماكن تصوير الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" الذى من المقرر أن يبدأ فى تصويره منتصف أكتوبر الجاري.

وشهد العمل انضمام عدد من الفنانين الجدد منهم الفنانة منة فضالى، وأيمن عزب، وحسنى شتا، ومنة المصرى، ومن المتوقع أن يشهد العمل مشاركة ممثلين آخرين خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

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