نائبة المحافظين تتفقد الخدمات الطبية بمستشفى طوارئ كفر سعد



وأضاف النائبة، استوقفت المترددين على المستشفى، وسألته عن مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى موجهة بمتابعة حالته وإخطارها بما تم بشأنه.



وشددت عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، على عدم تأخير إجراء العمليات الجراحية، أو العلاج للمرضى، ومتابعة الحالات أولا بأول.

قامت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بزيارة مفاجئة لمستشفى طوارئ كفر سعد، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة المرضى، والوقوف على آخر التطورات، وزيارة كافة الأقسام بالمستشفي.وقال نائبة المحافظين، إنها تفقدت المستشفى بالكامل للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى والمترددين على المستشفى، وتفقد أحوال المرضى والأجهزة الموجودة بالمستشفى، كما تفقدت أقسام الجراحة، والعظام، والعناية المركزة.