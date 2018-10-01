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برلمان

نائبة المحافظين تتفقد الخدمات الطبية بمستشفى طوارئ كفر سعد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:48 م
النائبة إفيلين متي
النائبة إفيلين متي أثناء تفقدها مستشفي طوارئ كفر سعد
معتز الخصوصي
قامت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بزيارة مفاجئة لمستشفى طوارئ كفر سعد، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة المرضى، والوقوف على آخر التطورات، وزيارة كافة الأقسام بالمستشفي.

وقال نائبة المحافظين، إنها تفقدت المستشفى بالكامل للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى والمترددين على المستشفى، وتفقد أحوال المرضى والأجهزة الموجودة بالمستشفى، كما تفقدت أقسام الجراحة، والعظام، والعناية المركزة.

وأضاف النائبة، استوقفت المترددين على المستشفى، وسألته عن مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى موجهة بمتابعة حالته وإخطارها بما تم بشأنه.

وشددت عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، على عدم تأخير إجراء العمليات الجراحية، أو العلاج للمرضى، ومتابعة الحالات أولا بأول.

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