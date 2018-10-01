غدا.. سفارة الهند تحتفل بالذكرى الـ150 لميلاد غاندي بالهناجر

يستضيف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية مرور 150 عامًا علي ميلاد "المهاتما غاندي" الذى تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، غدًا الثلاثاء فى الواحدة بعد الظهر بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز، وبرعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة.





وتتضمن الاحتفالية كلمة للسفير الهندى بالقاهرة، وإقامة معرض فني تشكيلي يضم 60 لوحة، كما تتضمن عرض فيلم تسجيلي عن غاندي ومشوار كفاحه، ويختتم اليوم بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية التى تعبر عن التراث الهندي.





ولد "المهاتما غاندي" فى 2 أكتوبر 1869، وهو سياسي بارز ويعد الزعيم الروحي للهند خلال حركة الاستقلال، وكان رائد المقاومة ضد الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، التي أدت الي استقلال الهند، وفي 30 يناير سنة 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين ويدعى "ناثورم جوتسى" ثلاث رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غاندي صريعًا عن عمر يناهز 78 عامًا.