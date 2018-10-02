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شروق شريف متسابقة ميس إيجيبت: تطوير التعليم أولوية لدي حال فوزي باللقب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
علا أحمد
قالت شروق شريف متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، وضمن قائمة الـ"توب 5"، إنها فى حال حصولها على لقب ملكة جمال مصر "Miss Egypt - بنت مصر" ستعمل على ملف التعليم، بتغيير فكره ليكون مواكبا لما هو موجود بالبلاد المتقدمة.

وأضافت شروق شريف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم يعد وجهة أساسية، وتغييره يعتبر ضرورة قصوى، وذلك من خلال أن تصبح المعلومات المتعلقة بالمجال الذي يرغب الفرد العمل به، متاحة، مستدلة على حديثها بأن من يدرس التاريخ يقوم بالدراسة في الأماكن الأثرية لتكون بشكل عملى وليست نظرية فقط.

وأشارت إلى أنها ستسعى لإنشاء مدارس كاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم؛ حتى يصبح لهم دور هام في المجتمع.

ومن المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، بعد غد، الخميس "4 أكتوبر"، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، حيث يحييه الفنان رامي جمال.

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