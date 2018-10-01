راغب علامة يحيي حفلا أسطوريا لتتويج ملكة جمال لبنان

أحيا المطرب راغب علامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان مساء أمس في "فوروم دو بيروت"، وتألّق في الحفل الأسطوري الذي نظّمته "أم تي في" بمواصفات إنتاجية وإخراجية ومسرحية عالميّة.



و بإستخدام عناصر الإبهار المميّزة أطلّ راغب على المسرح بأناقته المعهودة والمميّزة التى أشرف عليها مصمّم الأزياء اللبنانيّ نمر سعادة، وأدّى عند إطلالته على المسرح مجموعة من أغانيه القديمة التي أثارت حماسة الجمهور وتصفيقهم الحار، ليقدّم في إطلالته الثانية أغنيته الشهيرة "أنا إسمي حبيبك" التي لاقت تفاعلًا مميّزًا من قبل الجمهور، وإختتم السوبر ستار الحفل بجديده "اللي باعنا" التي ردّدها الجمهور معه عن ظهر قلب متوّجًا بذلك سهرة "ملكة جمال لبنان" بمشاركته التي أغنت الحفل وزادته تألّقًا وإبهارًا.



ووجه راغب الشكر لتلفزيون "أم تي في" على التنظيم المميّز للحفل الذي رفع سقف المسابقة لتضاهي المسابقات الجمالية العالمية، والتي شكّلت واجهة حضارية وفنيّة نحن بأمسّ الحاجة إليها في لبنان