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مرأة

نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / أشرف العمدة
قدمت نانسي ميشيل متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent ضمن فاعليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقامت كل متسابقة بعرض موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بنفس الفندق بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.
نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور
نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور
نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

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