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وزيرة الصحة تكشف نتائج اليوم الأول لعملية المسح الشامل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:40 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،
حسام الحارتي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المرحلة الأولى التي تم انطلاقها اليوم ضمن مبادرة "100 مليون صحة" شهدت تواجد.85.266 ألف مواطن، يتراوح أعمارهم ما بين من 25 إلى 45 سنة.

وأضاف "زايد"، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن 1412 من مواقع الحملة شهدت حالات إيجابية، مؤكدة أن تلك الحملة هي الأولى على مستوى العالم.

وأوضحت أن الأمراض التي يتم الكشف عنها تسببت في وفاة "70%"، معربا عن تمنيه لتزايد إقبال المواطنين، من أجل تصحيح مسار المواطنين داخل الدولة.

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