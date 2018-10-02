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فن

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Creed II البرومو الدعائى الثانى، وذلك تمهيدا لعرضه فى 21 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبى، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو.

يدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV.

الفيلم من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، بطولة سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.

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طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
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