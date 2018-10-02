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أطفال بلا مأوى.. برنامج نانسي ميشيل حال فوزها بلقب ميس إيجيبت

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
علا أحمد
قالت نانسي ميشيل إحدى الفتيات ضمن قائمة التوب 5 بمسابقة ميس إيجيبت، أنها فى حال حصولها على لقب جمال بنت مصر ستقوم بالعمل على ملف الأطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تغيير فكرتهم نحو التعليم وتغيير أوضاعهم.

وأضافت نانسي ميشيل، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن التعليم يعد وجهة أساسية، وتغيره يعتبر ضرورة قسوى، بالإضافة إلى ذلك التعليم يعد أساسى للأطفال بلا مأوى، لافتة إلى أنها ستسعى إلى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال مصر، يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.

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