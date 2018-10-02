نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو

حققت المطربة اللبنانية نانسي عجرم 3 مليون مشاهدة بأحدث أغنيتها "بدنا نولع الجو"، خلال أسبوع من طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب".



وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.



يذكر أن آخر أعمال نانسي الفنية أغنية "عم بتغيّر" تتر مسلسل "جوليا"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماسترينج محمد صقر.

