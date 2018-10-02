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أخبار البلد

اليوم.. انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الاسكندرية من وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

وتجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والاعضاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢ أكتوبر.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات انه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة ، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء اليوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).

وكان الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى الوفد، ومحمد محمود (الجمهورية)، وهويدا فتحي (أخبار اليوم).. والمرشحين عضوية المجلس الزملاء :ابراهيم رضوا (أكتوبر)، والسيد سعيد (الوفد)، وبسمة الشحات (الديار)، وتامر صلاح (الفجر)، وحسن ابوشقرة (الميدان)، وعصام صبري (أخبار اليوم)، وعمرو حافظ(الجمهورية)، وهدى الساعاتي (الشروق).

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