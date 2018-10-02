اليوم.. انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الاسكندرية من وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.



وتجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والاعضاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢ أكتوبر.



وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات انه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة ، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء اليوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).



وكان الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى الوفد، ومحمد محمود (الجمهورية)، وهويدا فتحي (أخبار اليوم).. والمرشحين عضوية المجلس الزملاء :ابراهيم رضوا (أكتوبر)، والسيد سعيد (الوفد)، وبسمة الشحات (الديار)، وتامر صلاح (الفجر)، وحسن ابوشقرة (الميدان)، وعصام صبري (أخبار اليوم)، وعمرو حافظ(الجمهورية)، وهدى الساعاتي (الشروق).