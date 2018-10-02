اليوم.. انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الاسكندرية من وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.
وتجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والاعضاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢ أكتوبر.
وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات انه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة ، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء اليوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).
وكان الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى الوفد، ومحمد محمود (الجمهورية)، وهويدا فتحي (أخبار اليوم).. والمرشحين عضوية المجلس الزملاء :ابراهيم رضوا (أكتوبر)، والسيد سعيد (الوفد)، وبسمة الشحات (الديار)، وتامر صلاح (الفجر)، وحسن ابوشقرة (الميدان)، وعصام صبري (أخبار اليوم)، وعمرو حافظ(الجمهورية)، وهدى الساعاتي (الشروق).
وتجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والاعضاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢ أكتوبر.
وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات انه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة ، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء اليوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).
وكان الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى الوفد، ومحمد محمود (الجمهورية)، وهويدا فتحي (أخبار اليوم).. والمرشحين عضوية المجلس الزملاء :ابراهيم رضوا (أكتوبر)، والسيد سعيد (الوفد)، وبسمة الشحات (الديار)، وتامر صلاح (الفجر)، وحسن ابوشقرة (الميدان)، وعصام صبري (أخبار اليوم)، وعمرو حافظ(الجمهورية)، وهدى الساعاتي (الشروق).