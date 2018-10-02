مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية

لقي طفل عمره 7 أيام مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق "القاهرة-السويس" الطربق الاقليمى بالشرقية.



تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى الإقليمي طريق "القاهرة - السويس"، ما أسفر عن مصرع طفل رضيع وإصابة آخرين.



من جهته أكد الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين وجثة الطفل تم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى، مشيرًا أن 3 أطفال آخرين وأبائهم تم نقلهم إلى مستشفي الزقازيق الجامعى.



وأوضح "فرحات"، أنه انتقل لمستشفى بلبيس فور وصول البلاغ لمتابعة الخدمة المقدمة للمصابين حتى تم الانتهاء من الفحص وعمل الأشعة واعطاء العلاج، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

