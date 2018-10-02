ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
مصرع طفل رضيع وإصابة
مصرع طفل رضيع وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
لقي طفل عمره 7 أيام مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق "القاهرة-السويس" الطربق الاقليمى بالشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى الإقليمي طريق "القاهرة - السويس"، ما أسفر عن مصرع طفل رضيع وإصابة آخرين.

من جهته أكد الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين وجثة الطفل تم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى، مشيرًا أن 3 أطفال آخرين وأبائهم تم نقلهم إلى مستشفي الزقازيق الجامعى.

وأوضح "فرحات"، أنه انتقل لمستشفى بلبيس فور وصول البلاغ لمتابعة الخدمة المقدمة للمصابين حتى تم الانتهاء من الفحص وعمل الأشعة واعطاء العلاج، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية
مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية
مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية
مصرع رضيع وإصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادث بالشرقية

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله

الإفتاء: من أفتوا بحرمة فوائد البنوك أجازوا العمل فيها.. فيديو

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

عجوز تعثر على ماسة نادرة فى حديقة عامة

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف أحمد الفيشاوي وندى الكامل

البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

هالة زايد: حملة 100 مليون صحة تستهدف طلاب الجامعات والثانوية

هاني رمزي يوجه رسالة إلى وفاء الكيلاني بسبب حلقة مبروك عطية

محمد صلاح ورمضان صبحي يظهران في مقر إقامة مدرب مانشستر يونايتد.. صورة

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ايداع المتهم بإطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة مستشفى للصحة النفسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟