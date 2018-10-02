الصحة على رأس اهتمامات متسابقة ميس إيجبت ريم رأفت

أكدت ريم رأفت إحدى المتسابقات على لقب ملكة جمال بنت مصر وتم اختيارها ضمن قائمة التوب 5، أنها فى حال حصولها على لقب جمال بنت مصر ستقوم بتبنى فكرة عمل مستشفيات متنقلة من خلال التحرك بسيارات مجهزة بالكامل بكل الأجهزة الطبية القادرة علي علاج المرضي فى أسرع وقت ممكن، فضلا عن القيام بعلاج المرضي في الشارع بدخولهم تلك السيارات وإجراء اللازم لهم.



وقالت ريم رأفت في تصريح لـ"صدى البلد"، إنها ستقوم بالذهاب إلى القري والأماكن الفقيرة التي لم يصل إليها أي نوع من أنواع الرعاية صحية لمعالجة المرضي بالمجان.



جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال بنت مصر يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.