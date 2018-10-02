جدل حول وفاة طالب جامعي بالمنيا.. الأهل: صعق نتيجة الأمطار.. والصحة: الجثة بها إصابات والسبب مجهول

لقي طالب جامعي مصرعه، وسط اختلاف حول سبب الوفاة، ما بين تعرضه لصعق كهربائي بسبب الأمطار "طبقا لأسرته"، ووجود إصابات رضية بالجثة وفقا لتقرير "مفتش الصحة".



بدأت الواقعة، بتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا، من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بوصول جثة "ح. ر. ح" ٢٠ سنة- طالب بكلية الحقوق جامعة المنيا، ومقيم بمدينة ابو قرقاص، إلى مستشفى المنيا الجامعي، حيث وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقال أهل الطالب، إن وفاته بسبب ماس كهربي أثناء سقوط المطر، فجر الاثنين، في حين أفاد تقرير الطبيب مفتش الصحة بوجود إصابات رضية بالجثة.



وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة و بيان اسباب الوفاة، و طلبت تحريات مباحث مركز ابو قرقاص عن الواقعة .



و أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق حدوث الوفاة منذ ١٢ ساعة من تاريخ وساعة المعاينة، وأن الجثة في مرحلة التيبس الرمي وتوجد إصابات رضية بها عبارة عن "كدمة رضية وتورم بجفن العين اليسرى و نزيف من الفم و الأنف و سحجات تشبه خرابيش الأظافر بالوجه وحول الأذن الخارجية اليسرى وجروح و سحجات بالساعد الأيمن و سلخ جلدي باليد اليمنى، لافتا إلى أن هذه الإصابات حديثة لكنها لا تسبب الوفاة، وأن سبب الوفاة غامض ظاهريا ولا يمكن الجزم من جهة وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه .



وأشار الطبيب الشرعي، إلى أن تحديد الاشتباه الجنائي في الوفاة يرتكز على 3 أركان هى "وجود إصابات حيوية حديثة تسبب الوفاة خاصة الإصابات النارية والطعنية والذبحية، وبعض الإصابات الرضية الجنائية - أو التسممات - او غموض سبب الوفاة".



وتواصل النيابة العامة التحقيقات، في الوقت الذي تكثف فيه أجهزة البحث الجنائي تحرياتها عن الواقعة وملابساتها.