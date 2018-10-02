زايد: الأمراض غير السارية السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الوفاة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الأمراض الغير سارية مثل "السكر والضغط والسمنة" هي أكثر ما يصاب بها المواطنين، مؤكدة أنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية وعامل أساسي في ارتفاع نسبة الوفاة.



وأكدت زايد ، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية "الأولى" المصرية "، إن الوزارة سهلت الإجراءات من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بكل مواطن .



وأوضحت أن عملية الكشف عن تلك الأمراض لا تستغرق سوى دقائق قليلة، مضيفة أنه في حالة إثبات تعرض المواطن للإصابة؛ يتم توجيهه على الفور إلى المكان المخصص لتلقي العلاج بالمجان.