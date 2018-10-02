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صحة أسوان: لجان تفتيشية وفرق لمتابعة تشغيل وحدات الغسيل الكلوى.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
شكلت مديرية الشئون الصحية بأسوان لجان تفتيش وفرق متابعة للمرور الدورى والمستمر على وحدات الغسيل الكلوى للوقوف على مدى جاهزيتها ومواجهة أى معوقات للعمل ، فضلًا عن إنتظام تشغيل هذه الوحدات بالكفاءة المطلوبة .

ويأتى ذلك فى ظل سعى مديرية الشئون الصحية بأسوان الدائم فى الإهتمام بمرضى الغسيل الكلوى ووضعهم على رأس أولوياتها فى العمل ووفقًا لتعليمات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان .

وضمت فرق ولجان التفتيش مسئولين من مختلف الإدارات المختصة بالمديرية حيث قامت تلك اللجان بالمرور الدورى على وحدات الغسيل الكلوي التابعة للمديرية على مستوى المحافظة وذلك للتأكيد على حسن سير العمل داخل الوحدات ، وكذا التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل ومدى صلاحية عقود الصيانة الخاصة بها، بجانب الإطمئنان على مدى توافر المسلتزمات الطبية والغير الطبية الخاصة بالوحدات ، وأيضًا التأكد من توافر أطباء على درجة عالية من الكفاءة داخل الوحدات ، والوقوف على آخر الدورات التدريبية لهيئة التمريض العاملين بالوحدات ، فضلًا عن الوقوف على طلبات المرضى وتلبية إحتياجاتهم أولًا بأول .

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