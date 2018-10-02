الرئيس يكرم الباحثين الشباب في الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج.. والطلاب: أصبحنا أكثر إصرارا على النجاح.. ومعلومات بنك المعرفة ساهمت في تنفيذ أفكارنا بإتقان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من الطلاب الباحثين المتميزين، وذلك على هامش افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج.



وأكد الطالب أحمد طه عبد المحسن، الذى كرمه الرئيس فى مسابقة الباحثين الشباب التى تعتمد على بنك المعرفة فى توثيق مصادر المعلومات، أن التكريم زاده إصرارا على مواصلة النجاح، وتقديم مزيد من البحوث العلمية.



وأوضح أنه حاليا طالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ويبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن بحثه استغرق 3 سنوات، وجاءته الفكرة بعد حادث تحطم زجاج نوافذ أحد المدارس وأدى لإصابات كثيرة بين الطلاب، ففكر فى اختراع بديل للزجاج لا يسبب إصابه للطلاب عند تحطمه.



وأضاف أنه استقر على استخدام أحد عناصر الخشب وهى الليجنان، وقام بتكثيف المادة، وصنع منه نوافذ للفصول لا تؤذى الطلاب حال انكسارها.



ونبه إلى أهمية بنك المعرفة فى البحث العلمى والتعلم عامة ، لاحتوائه على مواد علمية موثقة ، ومكتبة بحثية هائلة من المراجع والكتب والدوريات العلمية وأحدث البحوث العالمية فى جميع المجالات.



ومن جانبه، أكد آمون يعقوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى الفنى الزراعى، أن الرئيس كرمه على بحثه الفائز فى مسابقة الباحثين الشباب، مشيرا الى أن فكرته تتخلص فى إيجاد تطبيق يستخدمه مديرو البنوك، يمكنه التنبؤ بالأزمات المالية التى قد تواجههم، وتوفر المعلومات السريعة عن المشكلة؛ لاتخاذ قرار صحيح بناء على معلومات صحيحة.



وقال إنه أجرى بحثا كبيرا، مستخدما بنك المعرفة، للوصول إلى دراسات قادته لتنفيذ فكرته.



ونصح آمون جميع الطلبة المهتمين بالبحث الغلمى للاستفادة من امكانيات بنك المعرفة، والمواد العلمية العائلة الموجودة عليه، وخاصة فى مجال التكنولوجيا، حيث يوفر البنك العديد من الدوريات العلمية العالمية. مجانا لجميع المصريين.



وعلى جانب اخر ، اكدت يمنى عماد احدى الفائزات في مسابقة الباحثين الشباب، ان عدد الطلاب الفائزين بالمسابقة يبلغ 30 طالبا وطالبة، لافتة إلى أنها تدرس بمدارس stem.



واشارت الى ان استخدام بنك المعرفة ساعدها كثيرا في نجاح بحثها وفوزه بالمسابقة، مؤكدا حصولها على لاب بتوب هدية .



واضافت يمنى انها لم تكن تتوقع فوزها ولكنها سعدت كثيرا بالفوز وبتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.