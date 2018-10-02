عمارة: الثقافة في مصر والشرق الأوسط ما زالت منقوصة بشأن الطبيب النفسي

قال الدكتور حسام عمارة، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعضو الجمعية المصرية للطب النفسي، إن الجانب النفسي داخل الإنسان، قد يتأثر بالتغيرات، أو يطرأ عليه بعض الأمراض، ولذلك يجب التخفيف منها بالذهاب إلى الطبيب النفسي المختص؛ للحصول على حياة هادئة خالية من المشكلات.



وأكد عمارة أن الطبيب النفسى يعمل على حل المشكلات والخلافات الزوجية وتحديد نوع المرض وعلاجه سواء كان نفسى أو عصبى أو إدمان , قائلا :إن الثقافة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ما زالت منقوصه بسبب الخوف من الذهاب الى الطبيب النفسى برغم أهميته التى تكاد تصل الى درجة أكبر من درجة الطبيب العضوى وخاصة أن المرض النفسى يترتب عليه أمراض عضوية كثيرة .



وأوضح أن العلاج السلوكي المعرفي هو جزء رئيسي من عمل الطبيب النفسى نظرًا لفاعليته فى علاج المشكلات النفسية المتنوعة وذلك لأنه يهدف إلى تغيير معرفة الإنسان وأفكاره وصولًا لتغيير سلوكه النفسي وأيضًا يحدد فيه الطبيب عددًا من الإختبارات النفسية لتفحص الحالة النفسية الصحيحة وبداية الإتجاه الصحيح فى حل المشكلة النفسية بالإضافة الى المشاكل النفسية عند الأطفال و إضرابات النفسية فى مرحلة المراهقة و الطفولة .



وأشار الدكتور حسام عمارة الى أن الكثير من الأزواج لديهم مشكلات بالرغم من كونهم على علاقة جيدة من الحب، والاستقرار، ولكن هناك مشكلات نفسية غالبا ما تؤثر علي الشريكين فى التعايش، هنا يأتي دور الطبيب النفسى؛ لتغيير نمط الحياة الزوجية، وحل ما يواجههم من مشاكل نفسية وعلاج الإكتئاب المصاحب لمشكلات النفسية الزوجية.