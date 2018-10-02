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فن

تكريم روبرت دى نيرو فى مهرجان مراكش.. نوفمبر المقبل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت إدارة مهرجان مراكش السينمائى، تكريم النجم العالمى روبرت دى نيرو وذلك فى نوفمبر المقبل حيث يحصل على النجمة الذهبية وذلك فى الدورة الجديدة والتى تمثل عودة بعد توقف الدورة الماضية.

يأتى هذا التكريم عن مجمل أعماله السينمائية التى حفر قدم خلالها عدد من الاعمال الجيدة خلال مسيرة ويحل كضيف شرف للمهرجان بحصوله على النجمة الذهبية التى نالها من قبل الزعيم عادل إمام ونجم بوليود اميتاب شان، ونجم الكوميديا الأمريكية بيل موراي.

وقد تم إسناد مهمة الإدارة الفنية للألمانى كريستوف تيرشت، الذى تولى من قبل رئاسة منتدى مهرجان برلين الدولى على مدار 16 سنة متتالية، كما تضم اللجنة فى جعبتها مشاركة الفرنسي ريمي بونوم المنسق العام لأسبوع النقاد السينمائي بمهرجان كان، بجانب الناقدة الالمانية إنكي لويكي، عضوة لجنة الانتقاء بمهرجان برلين الدولى للفيلم، إضافة إلى المغربي على حجي، المنسق العام السابق للمهرجان، والمدير المنتدب السابق لمهرجان الدار البيضاء، والكاتبة رشا سالتي، الباحثة السينمائي بمهرجان تورنتو السينمائي مهرجان أبو ظبي للفيلم.

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