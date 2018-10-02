متسابقة ميس إيجيبت تكشف لصدى البلد خطتها حال فوزها باللقب

قالت رنا ويليام، إحدى الفتيات ضمن قائمة التوب 5 بمسابقة ميس إيجبت، أنها فى حال حصولها على لقب جمال بنت مصر، ستقوم بالعمل على القضايا التي تتعلق بالحالة النفسية.



وتابعت ويليام في حديثها لصدى البلد، أنها ستقوم على العمل على تنمية الوعي بفهم الحالة الإنسانية، كما ستقوم على استخدام السوشيال ميديا فى دعم الفكرة الخاصة بها.



جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.