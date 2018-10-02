ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤمن زكريا: ظلمنا أمام الوداد في النهائي السابق.. وسنعوض هذا العام.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:19 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد رشاد
أكد مؤمن زكريا، نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق ظُلم في مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بنهائي أبطال أفريقيا، الموسم الماضي.

وقال «زكريا» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي سيعوض هذا العام، وسيقتنص اللقب الأفريقي عقب تجاوز عقبة وفاق سطيف فى نصف النهائي غدا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترشيحاتنا

محمد صبحي في المصري أفندي: قفلت على محمد خير الأوضة

تامر عاشور يساند حازم إمام على طريقته الخاصة

أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو

عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور

شاهد.. الشعار الجديد لمنتدى شباب العالم 2018

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

المتهم بإطلاق النيران على قاضي القاهرة الجديدة يعترف بالواقعة

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

سيد معوض: كان ينقصنا مناشدة صالح جمعة بالالتزام عبر الفضائيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

فيديو

مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟