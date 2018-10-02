مؤمن زكريا: ظلمنا أمام الوداد في النهائي السابق.. وسنعوض هذا العام.. فيديو

أكد مؤمن زكريا، نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق ظُلم في مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بنهائي أبطال أفريقيا، الموسم الماضي.



وقال «زكريا» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي سيعوض هذا العام، وسيقتنص اللقب الأفريقي عقب تجاوز عقبة وفاق سطيف فى نصف النهائي غدا.



ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.