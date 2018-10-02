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أخبار العالم

ماكرون يجدد رفضه استقالة وزير الداخلية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض قبول استقالة وزير داخليته جيرار كولومب وذلك بعد أن أعلن الأخير، أمس الاثنين، أنه تقدم باستقالته رسميًا؛ لأنه سيترشّح لمنصب رئيس بلدية ليون.

وقالت الصحيفة إن "كولومب" رفض أن تتأثر الوزارة بقراره للترشح لرئاسة البلدية الصيف المقبل، إلا أن قصر الإليزية أصدر بيانًا قال فيه: "أمام الهجمات التي يتعرّض لها الوزير منذ أكّد أنه سيترشّح لمنصب رئيس بلدية ليون عندما يحين الوقت لذلك، فقد جدّد رئيس الجمهورية ثقته به، وطلب منه الاستمرار في أداء مهمّته لضمان أمن الفرنسيين".

وبحسب مصدر قريب من الرئاسة؛ فإن ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب، لم يكونا بوارد تغيير وزير الداخلية سريعًا بعد الاستقالة المدوّية لوزير البيئة نيكولا أولو، والتعديل الحكومي الطفيف الذي تلاها.

وعودة كولومب إلى ليون، إحدى أكبر مدن فرنسا، متوقّعة منذ وقت طويل، لا سيّما وانّه شغل منصب رئيس بلدية لمدينة طيلة 16 عامًا قبل أن يعيّنه ماكرون في مايو 2017 بمنصب وزير الداخلية.

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