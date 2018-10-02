مياه الجيزة: إصلاح العطل المفاجئ ببدالة الصرف في الخلايفة وسحب المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن انتشار مياه المجاري بشوارع عزبة الخلايفة في الوراق، نتج عن عطل مفاجئ بالبدالة الموجودة بشارع التل، والخاصة بنقل تصرفات العزبة.



وقالت الشركة، في بيان لها، ردا على ما نشر بـ "صدى البلد"، إنه تم التعامل مع المشكلة وحلها من خلال الدفع بفرق صيانة متخصصة، وإصلاح البدالة وسحب المياه من الشارع.



وأشارت إلى وجود مشروع متكامل لتطوير مشروع الصرف الصحي بعزبة الخلايفة لاستيعاب الزيادة، وتصريف مياه الصرف الصحي.



وكان موقع "صدى البلد" الإخباري، تلقى شكوى سكان عزبة الخلايفة بمنطقة وراق العرب من انفجار "ماسورة" مجاري، أسفرت عن دخول مياه الصرف الصحي إلى البيوت وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.



وأوضحوا أنهم أرسلوا للحي عددا كبيرا من الشكاوى، ولكن دون أي استجابة.



وناشد المواطنون، المسئولين أن يقوموا بحل المشكلة سريعا، مؤكدين أن مياه الصرف الصحى تجلب الحشرات وتساعد على انتشارها، فضلا عن الكارثة الأكبر أنها ستؤدي إلى تضرر أساسات المنازل.