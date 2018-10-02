بعد صورة الشابين.. ماكرون يوجه درسا قاسيا لمعارضيه

شن معارضون حملة نقد واسعة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهوره في صورة مع شابين وإشارة أحدهما بحركة غير متوقعة.



قالت صحفة ديلي ميل إن ماكرون ظهر مع شابين قام أحدهما بحركة غير لائقة ولم يأخذ الرئيس الفرنسي انتباهه لها.



وذكرت الصحيفة إن الصورة تم التقاطها خلال رحلة ماكرون إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، التي عانت من إعصار إيرما العام الماضي.



ورغم الحملة الشرسة ضد الرئيس الفرنسي فقد رد وقال إن الشابين لديهما ظروف خاصة، وأن أحدهما عاد إلى رشده بعد قضائه فترة في السجن وحصل على عمل والآخر يواصل دراسته .



وانتقد ماكرون منتقديه، وعارض لهجة العنصرية وأنه لا يجب التقليل من أحد لأي سبب فلكل ظروفه لكن ماهو الاحترام وهذا ما وجده ماكرون من الشابين.

