حبس المتهمين بسرقة 380 ألف جنيه من مصنع بأكتوبر

أمرت النيابة العامة، بحبس عاملين بتهمة سرقة مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الرابعة يمدينة 6 أكتوبر، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة مصنع منظفات بمنطقة أكتوبر.



البداية كانت بتلقي قسم أكتوبر ثان، بلاغا من مالك المصنع يفيد بسرقة مبالغ مالية تقدر بنصف مليون جنيه من داخل خزينة المصنع الكائن بالمنطقة الصناعية الرابعة، وعلى الفور شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لضبط المتهمين.



كشفت التحريات التي أجريت برئاسة المقدم فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن وراء الواقعة عاملان بالمصنع قاما بالتخطيط لسرقة محتويات الخزينة باستخدام صاروخ كهربائي لفتحها، كما تبين سرقة مبلغ 380 ألف جنيه فقط من الخزينة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت فرق المباحث بقيادة الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المسروق.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.