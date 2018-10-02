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رياضة

هاني رمزي عن استبعاد فتحي وعبد الشافي والسعيد: السن له أحكام.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:20 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
محمد رشاد
كشف هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أسباب استبعاد اللاعبين أحمد فتحي من الأهلي، وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لاعبي أهلي جدة السعودي، من صفوف الفريق القومي.

وقال «رمزي» في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» على قناة «صدى البلد»، إن السن له عامل كبير في ضم الثلاثي لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن فكرة استبعادهم ليست نهائية والجهاز الفني لديه خطة واستراتيجية يسير عليها مؤخرا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

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