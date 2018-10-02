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محافظات

اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
اختتم المؤتمر السنوى لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) فعالياته، بإحتفال عشاء في قاعة 1902 بفندق كتراكت القديم بمدينة أسوان، وذلك في أجواء تحمل عبق التاريخ بأحد أشهر الفنادق التاريخية.

وشهد الحفل الختامى، كل من "الدكتورة رانيا المشاط" و"الدكتور خالد العناني" وزيرى السياحة والآثار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتييه ، بالإضافة إلى أكثر من 150 رئيس شركة ومنظم للرحلات السياحية يمثلون اتحاد الشركات البلجيكية واتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية.

واستمر المؤتمر السنوى لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية، منذ 28 سبتمبر المنقضى وحتى 2 أكتوبر الجاري، حيث تضمن رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، وورش عمل، إلى جانب زيارة المعابد والمتاحف والمعالم السياحية، فى ظل استقبال وترحيب حار من أهالى أسوان .

وفى ختام الاحتفال أهدى المحافظ دروع الإقليم إلى السفيرة البلجيكية ووزيرى السياحة والآثار تقديرا لجهودهم البناءة فى إنجاح هذا المحفل السياحى الكبير، والذى سيساهم فى إبراز الإمكانيات والمقومات السياحية لهذه المحافظة العريقة بشكل خاص ولمصر بشكل عام.
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور
اتحاد الشركات السياحية البلجيكية يختتم فعاليات مؤتمره السنوى بأسوان.. فيديو وصور

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