رمزي: إنذار النني وحامد وراء ضم 27 لاعبا لمواجهتي سوازيلاند.. فيديو

أكد هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة، حرص على ضم 27 لاعبًا لقائمة الفريق القومي قبل مواجهتي سوازيلاند بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، بسبب إنذار محمد النني لاعب آرسنال وطارق حامد لاعب الزمالك.



وقال رمزي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد النني وطارق حامد لديهما إنذار وقد يفقد المنتخب أي لاعب فيهما بالمباراة الثانية مع سوازيلاند يوم 16 أكتوبر الجاري.



وتابع أن إسلام جابر لاعب الداخلية لم يخرج من حسابات الجهاز الفني لكنه انضم للمعسكر السابق قبل مواجهة النيجر للتعود على أجواء المنتخب وحتى يجني الخبرات، مثلما يحدث مع صلاح محسن لاعب الأهلي ومحمد صادق لاعب الإسماعيلي ومحمد محمود لاعب وادي دجلة.