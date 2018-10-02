هالة زايد: حملة 100 مليون صحة تستهدف طلاب الجامعات والثانوية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن حملة "100 مليون صحة" تستهدف جميع طلاب الجامعات المصرية.



وأضافت زايد ، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة " المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية " ، أنه بداية من الفصل الدراسي الثاني سيتم استهداف طلاب الثانوي العام ، والأزهري ، بإجمالي " 6 " ملايين طالب؛ من أجل إتمام عملية المسح الشامل ، موضحا أن العام الدراسي المقبل يستهدف الفئة العمرية ما بين 12 إلى 16 سنة .



وأوضحت وزيرة الصحة أن الشركة التي ابتكرت علاج فيروس "سي" قامت بتسجيل منتج لعلاج المصابين في الفئة التي تتراوح مابين 12 الي 18 سنة، بعد استيعاب مصر كمية هائلة من المنتج الخاص بهم.



وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بالرعاية المركزة ، والحضانات، والطوارئ بجميع مستشفيات الجمهورية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المستشفيات النموذجية.



وأكدت، أن الدولة تسعى لتصنيع أدوية الأورام والبلازما؛ من أجل توفيرها داخل الأسواق المصرية، بدلا من استيرادها من الخارج .



واختتمت تصريحاتها، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي على وشك الانتهاء؛ من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.