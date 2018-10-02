محافظ أسوان يدعو السائحين من بلجيكا وأوروبا لزيارة المحافظة.. فيديو وصور

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان دعوة مفتوحة للسائحين من بلجيكا وأروربا والعالم لزيارة أسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مؤكدًا بأنه سيتم إستقبالهم بكل بشاشة وود وترحاب بين ضفاف نيلها الخالد وطبيعتها الخلابة وآثارها الشامخة .



جاء ذلك فى ختام المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) فعالياته بإحتفال عشاء بقاعة 1902 بفندق كتراكت القديم بمدينة أسوان بحضور الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العنانى وزيرى السياحة الأثار واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسفيرة بلجيكا سيبيل دى كارتييه ، بالإضافة إلى أكثر من 150 رئيس شركة ومنظم للرحلات السياحية يمثلوا إتحاد الشركات البلجيكية وإتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية .



وفى كلمته رحب "إبراهيم"، بعقد هذا المؤتمر الحيوى الذى يضم كبرى الشركات السياحية الأوربية على أرض أسوان بهدف الترويج والتسويق السياحى لعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية وبإعتبارها مركز تلاقى الحضارات والثقافات بشمسها الدافئة وسحر طبيعتها وتراثها الإنسانى الأصيل، مؤكدًا أن إختيار أسوان لإستضافة فعاليات هذا المؤتمر السياحى الهام لصناعة السياحة يؤكد على مكانتها كمقصد سياحى متميز ومشتى عالمى بما لديها من مقومات وتنوع فريد فى الأنماط السياحية مثل السياحات الأثرية والعلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية ، وأيضًا السفارى والصيد والمحميات الطبيعية .

