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البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التعليم البحرين
حسام الحارتي
أشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الاحتياجات الخاصة والدمج.

وعبَّر "النعيمي" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر الفضائية "الأولي" المصرية ، عن سعادته بمشاركة مملكة البحرين في هذا الملتقى الذي يثبت ترابط القوة بين الدولتين .

وأوضح أن هذا اللقاء له أهمية كبيرة، خصوصا في مجال التعليم، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدي اهتمامه بتلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل احتجاز مكانتهم داخل المجتمع والحث على الاهتمام بهم. .

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