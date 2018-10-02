محمد صلاح: مقولة الزمالك مضطهد إعلاميا أكذوبة.. فيديو

أكد محمد صلاح، المدير الفني لنادي فاركو، أن نادي الزمالك غير مظلوم من الناحية الإعلامية، ويحصل على حقه كاملا في الآونة الأخيرة، والدليل ما يحدث على الساحة.



وأوضح صلاح في تصريحات لبرنامج " الماتش " الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الزمالك يحصل على حقه إعلاميا ويتم التعامل معه بقدر كبير من الاحترام والتقدير، قائلا: "الزمالك بيتصيت، وبياخد حقه تالت ومتلت".