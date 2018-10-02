محمد صلاح: باكيتا كان أحد أفضل المدربين لنادي للزمالك.. فيديو

أكد محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن البرازيلي باكيتا المدير الفني السابق للزمالك، كان من أفضل المدربين الذين دخلوا القلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة.



وقال صلاح في تصريحات لبرنامج " الماتش " الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان باكيتا مدرب مميز جدا وكان قادرا على اعادة الكرة الجميلة لنادي الزمالك، إلا ان النتائج لم تخدمه، والوقت لم يكن في صالحه؛ وهو ما عجل برحيله رغم انه كان مدربا رائعا.