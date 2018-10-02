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رياضة

صلاح: أصبت أحسن حارس في إفريقيا خلال لقاء منتخبي مصر ومدغشقر.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
محمد رشاد
كشف محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن موقف، جَمَعَهُ مع "إكرامي: حارس مرمى الأهلي السابق، خلال مباراة بين منتخبي مصر ومدغشقر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تسبب في ركلتي جزاء للمنتخب لكن دون قصد حيث حدث التحام بينه وبين إكرامي وأصابه بالحذاء في ذقنه؛ مما تسبب في إجرائه لعملية جراحية.

وتابع أن إكرامي في هذه الفترة، كان أفضل حارس مرمى في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان حزينًا لأنه تسبب في إصابته.

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