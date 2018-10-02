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مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
قال المهندس هشام الخفيف، مدير المشروعات الملاحية بشركة بترول بلاعيم، إن منطقة حقل ظهر مليئة بالغاز، وتوجد فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة.

وأضاف "الخفيف"، في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، من داخل حقل ظهر، والمذاع على فضائية "dmc"، أن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي، هو أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، وأكبر من حقل ليفياثان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع حتى الآن، 12 مليار دولار، متوقعًا أن يصل إلى 20 مليار دولار مع اكتمال باقي مراحله.

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