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رياضة

محمد صلاح: كنت أتمنى اللعب بجوار صالح سليم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
صالح سليم
صالح سليم
محمد رشاد
أكد محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أنه كان يتمنى اللعب بجوار صالح سليم، رئيس الأهلي الراحل، في المستطيل الأخضر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه التقى صالح سليم كثيرًا، في حديقة الأهلي، وكان دائمًا ما يشيد به ويقول له إنه لاعب متميز.

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